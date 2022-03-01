На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил автобус с детской хоккейной командой улетел в кювет
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На 144-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение и улетел в кювет. ДТП произошло вчера около 20:35. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, 61-летний водитель автобуса Iveco ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Кушвы и допустил выезд на встречную полосу, где врезался в дорожное ограждение. После этого автобус опрокинулся в кювет.
В результате аварии пострадал 14-летний пассажир автобуса. Его доставили в ЦГБ №2 Нижнего Тагила с переломом позвоночника.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД установили, что автобус направлялся из Каменска-Уральского в Кушву. В салоне находилась детская хоккейная команда в составе 17 человек и двое взрослых-сопровождающих. Ребята возвращались домой после соревнований.
Водитель рассказал, что ехал со скоростью 85 км/ч. Во время движения он отвлекся от управления на тренера, из-за чего допустил съезд с проезжей части.
Стаж вождения 61-летнего мужчины составляет 30 лет. Сотрудники технического надзора выявили у него нарушение режима труда и отдыха. За это в отношении водителя составлен административный материал. Также составлен административный материал за нарушение прохождения предрейсового контроля технического состояния автобуса и вынесено определение о возбуждении административного дела по данной статье в отношении ИП, оказывавшего услугу по организованной перевозке детей.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили недостатки зимнего содержания проезжей части, наличие скользкости и снежного наката в том месте, где произошло ДТП. Обслуживающей организации выдано предписание на устранение неудовлетворительных дорожных условий. По факту ДТП проводится проверка.
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По предварительным данным, 61-летний водитель автобуса Iveco ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Кушвы и допустил выезд на встречную полосу, где врезался в дорожное ограждение. После этого автобус опрокинулся в кювет.
В результате аварии пострадал 14-летний пассажир автобуса. Его доставили в ЦГБ №2 Нижнего Тагила с переломом позвоночника.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД установили, что автобус направлялся из Каменска-Уральского в Кушву. В салоне находилась детская хоккейная команда в составе 17 человек и двое взрослых-сопровождающих. Ребята возвращались домой после соревнований.
Водитель рассказал, что ехал со скоростью 85 км/ч. Во время движения он отвлекся от управления на тренера, из-за чего допустил съезд с проезжей части.
Стаж вождения 61-летнего мужчины составляет 30 лет. Сотрудники технического надзора выявили у него нарушение режима труда и отдыха. За это в отношении водителя составлен административный материал. Также составлен административный материал за нарушение прохождения предрейсового контроля технического состояния автобуса и вынесено определение о возбуждении административного дела по данной статье в отношении ИП, оказывавшего услугу по организованной перевозке детей.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили недостатки зимнего содержания проезжей части, наличие скользкости и снежного наката в том месте, где произошло ДТП. Обслуживающей организации выдано предписание на устранение неудовлетворительных дорожных условий. По факту ДТП проводится проверка.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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