Летевшие в Екатеринбург самолеты из-за тумана перенаправили в Челябинск

09.50 Понедельник, 28 февраля 2022
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Три самолета, которые должны были приземлиться сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово, ушли на запасной аэродром в Челябинск.

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, из-за сильного тумана в Кольцово три самолета пришлось перенаправить на запасной аэродром. Так, в Челябинске приземлились рейсы DP-1339 и N4-144 из Сочи, а также FV-5570 из Шарм-Эль-Шейха.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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