Летевшие в Екатеринбург самолеты из-за тумана перенаправили в Челябинск
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Три самолета, которые должны были приземлиться сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово, ушли на запасной аэродром в Челябинск.
Как рассказали в пресс-службе Кольцово, из-за сильного тумана в Кольцово три самолета пришлось перенаправить на запасной аэродром. Так, в Челябинске приземлились рейсы DP-1339 и N4-144 из Сочи, а также FV-5570 из Шарм-Эль-Шейха.
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Как рассказали в пресс-службе Кольцово, из-за сильного тумана в Кольцово три самолета пришлось перенаправить на запасной аэродром. Так, в Челябинске приземлились рейсы DP-1339 и N4-144 из Сочи, а также FV-5570 из Шарм-Эль-Шейха.
Ранее мы писали, что из-за безветренной погоды над Свердловской областью нависнет смог. Он продержится в регионе до сегодняшнего вечера.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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