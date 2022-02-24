В центре Екатеринбурге на проспекте Ленина произошло ДТП
Происшествия
Фото: Игорь Филиппов
В центре Екатеринбурге на проспекте Ленина, возле дома №93, произошло ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Из-за аварии оказалось перекрыто движение трамваев.
Напомним, что сегодня екатеринбуржцы стихийно вышли на протестную акцию против войны.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
Из-за аварии оказалось перекрыто движение трамваев.
Напомним, что сегодня екатеринбуржцы стихийно вышли на протестную акцию против войны.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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