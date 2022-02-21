В Ирбите погиб тракторист, провалившийся под лёд вместе с трактором
Происшествия
Фото: пресс-служба Главного управления МВД РФ по Свердловкой области
В субботу, 19-го февраля на реке Ница в районе города Ирбит произошла трагедия. Под лёд провалился трактор, который перевозил через замёрзшую реку некую металлическую конструкцию, которая совсем недавно была частью теперь демонтируемой водонапорной башни. Тёплая погода, установившаяся в Свердловской области, успела «подточить» лёд, и он провалился под тяжёлой техникой.
«Сначала задняя часть транспортного средства, а затем и передняя провалились. Мужчина пытался спасти трактор из водяного плена, нажимая на педаль газа, но в считанные секунды они утонули. Тело мужчины найти пока не удалось. Для его поиска вызывалось 5 водолазов из Каменска-Уральского», - комментирует произошедшее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
На момент гибели трактористу было 53 года. Возможно, поиски его тела продолжатся после того, как лёд на Нице окончательно стает. Именно он и сильное течение мешают работе водолазов.
«Сначала задняя часть транспортного средства, а затем и передняя провалились. Мужчина пытался спасти трактор из водяного плена, нажимая на педаль газа, но в считанные секунды они утонули. Тело мужчины найти пока не удалось. Для его поиска вызывалось 5 водолазов из Каменска-Уральского», - комментирует произошедшее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
На момент гибели трактористу было 53 года. Возможно, поиски его тела продолжатся после того, как лёд на Нице окончательно стает. Именно он и сильное течение мешают работе водолазов.
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