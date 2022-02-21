В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием «скорой» в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали подробности аварии с участием машины скорой помощи на перекрестке Фурманова – Московская.
По предварительным данным, в 11:15 водитель Газели на перекрестке не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи, которая ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами по улице Фурманова в сторону Московской, и допустил с ней столкновение. От удара автомобиль скорой помощи отбросило на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Также машина скорой врезалась в Toyota RAV4.
В результате аварии пострадали три пассажиры машины скорой помощи, а также пешеход. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД, за рулем Газели находился 30-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Он рассказал, что не услышал звуковой сигнал скорой и старался успеть проехать перекресток на зеленый свет.
По предварительным данным, в 11:15 водитель Газели на перекрестке не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи, которая ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами по улице Фурманова в сторону Московской, и допустил с ней столкновение. От удара автомобиль скорой помощи отбросило на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Также машина скорой врезалась в Toyota RAV4.
В результате аварии пострадали три пассажиры машины скорой помощи, а также пешеход. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД, за рулем Газели находился 30-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Он рассказал, что не услышал звуковой сигнал скорой и старался успеть проехать перекресток на зеленый свет.
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