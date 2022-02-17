В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова – Московская столкнулись машина скорой помощи, Toyota и Газель. Об этом сообщает Е1.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Газели не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи, которая ехала со световыми и звуковыми сигналами. После столкновения машину скорой отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota.Очевидцы рассказали, что в момент аварии медики оказывали помощь пациенту в машине реанимации. По данным ГИБДД, всего в ДТП пострадали четыре человека.