В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Академическом
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
По факту гибели рабочего на стройке на проспекте Академика Сахарова в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По предварительной информации, днем 20 февраля во время строительных работ произошел обвал грунта. Один из рабочих провалился в траншею глубиной около пяти метров и погиб.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». Наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы. Выясняются все обстоятельства инцидента.
По предварительной информации, днем 20 февраля во время строительных работ произошел обвал грунта. Один из рабочих провалился в траншею глубиной около пяти метров и погиб.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». Наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы. Выясняются все обстоятельства инцидента.
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