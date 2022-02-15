Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости / Е1.RU
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту гибели рабочего на стройке по улице Академика Сахарова. Инцидент произошел сегодня днем, около 12.00.
Во время строительных работ произошел обвал грунта, и один из рабочих провалился в траншею глубиной 5 метров. В результате происшествия он получил травмы несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Запрошена документация в органах местного самоуправления, а также у подрядчика, осуществляющего строительные работы», – рассказали «Вечерним ведомостям» в ведомстве.
Напомним, что в октябре 2021 года на стройке по улице Готвальда погиб рабочий, сорвавшийся в шахту лифта. Причиной гибели стало несоблюдение техники безопасности.
Во время строительных работ произошел обвал грунта, и один из рабочих провалился в траншею глубиной 5 метров. В результате происшествия он получил травмы несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Запрошена документация в органах местного самоуправления, а также у подрядчика, осуществляющего строительные работы», – рассказали «Вечерним ведомостям» в ведомстве.
Напомним, что в октябре 2021 года на стройке по улице Готвальда погиб рабочий, сорвавшийся в шахту лифта. Причиной гибели стало несоблюдение техники безопасности.
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