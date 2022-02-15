На охраняемой территории в Асбесте собаки покусали девятилетнего мальчика

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте собаки покусали девятилетнего мальчика, который решил поиграть с друзьями на охраняемой территории. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По предварительной информации, в субботу, 19 февраля, девочка 2009 года рождения, а также мальчик и девочка 2012 года рождения без разрешения родителей уехали на автобусе в поселок 101 квартал в Асбесте. Там они решили поиграть в здании котельной на территории производственной базы, которое огорожено металлическим забором и находится под охраной.Дети рассказали, что они забрались в здание котельной, так как думали, что оно было заброшено. Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. Девочки побежали обратно, а мальчик остановился, и его начали кусать собаки. Когда одна из девочек пришла на помощь, животные разбежались.К несовершеннолетним подошел неизвестный мужчина, взял пострадавшего мальчика на руки, принес на свое рабочее места и вызвал бригаду скорой помощи. Врачи поставили диагноз – множественные укусы всего тела. Сейчас состояние здоровья ребенка является стабильным.Прокуратура организовала проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.