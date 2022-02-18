Педофил, которого искали в городах Свердловской области, оказался плодом детской фантазии
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Школьник, который заявлял, будто его пытался похитить педофил, признался, что сочинил эту страшилку. Причина – нежелание фантазёра идти в школу.
О том, что силы правоохранительных органов, брошенные на поиски «кавказца на серой «Волге»», отозваны, сообщил журналистам Znak.com начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В присутствии школьного психолога юноша «раскрыл карты» и сообщил истинную цель своей «сказки». С главой семьи сыщики провели профилактическую беседу о надлежащем воспитании собственного ребёнка. Предупреждён об ответственности и юный фантазёр», - приводит его слова издание.
Как сообщалось ранее, информация о предполагаемом преступнике быстро распространилась по соцсетям. К поискам маньяка стали подключаться родители школьников не только города Арамиль, но и других населённых пунктов области. Поступали сообщения о сходном происшествии в Бобровском (тоже пока не подтверждённом).
Увы, тема педофилии в России такая болезненная, что взрослые готовы растерзать любого, на кого укажет ребёнок со словами «этот дяденька ко мне приставал». Иногда это приводит к настоящим трагедиям. Так, в 2020-м году в Верхней Пышме местные жители убили мужчину, которого обвинила в развратных действиях 10-летняя девочка. Как выяснилось позже, обвинила ложно.
О том, что силы правоохранительных органов, брошенные на поиски «кавказца на серой «Волге»», отозваны, сообщил журналистам Znak.com начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В присутствии школьного психолога юноша «раскрыл карты» и сообщил истинную цель своей «сказки». С главой семьи сыщики провели профилактическую беседу о надлежащем воспитании собственного ребёнка. Предупреждён об ответственности и юный фантазёр», - приводит его слова издание.
Как сообщалось ранее, информация о предполагаемом преступнике быстро распространилась по соцсетям. К поискам маньяка стали подключаться родители школьников не только города Арамиль, но и других населённых пунктов области. Поступали сообщения о сходном происшествии в Бобровском (тоже пока не подтверждённом).
Увы, тема педофилии в России такая болезненная, что взрослые готовы растерзать любого, на кого укажет ребёнок со словами «этот дяденька ко мне приставал». Иногда это приводит к настоящим трагедиям. Так, в 2020-м году в Верхней Пышме местные жители убили мужчину, которого обвинила в развратных действиях 10-летняя девочка. Как выяснилось позже, обвинила ложно.
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