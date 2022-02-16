Под Екатеринбургом неизвестный пытался увезти на машине чужого ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Под Екатеринбургом водитель серой «Волги» пытался увезти на машине чужого ребенка. Информацию о происшествии пересылают в родительских чатах Арамиля, Кольцово, Бобровского и Двуреченска.Как сообщает Е1 со ссылкой на жительницу Двуреченска, родители близлежащих населенных пунктов находятся в панике. В чатах пишут, что неизвестный мужчины пытался уговорить подвезти до дома девочку в Арамили, но, к счастью, она не поддалась на уговоры и убежала.Аналогичный случай, согласно сообщениям в соцсетях, произошел в Бобровском. Неизвестный пытался затащить мальчика в машину, но ему удалось вырваться и тоже убежать.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что заявление в полицию уже поступило. Сотрудники уголовного розыска проводят проверку, устанавливают личность водителя и все обстоятельства случившегося.