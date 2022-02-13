В ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге посетитель с ножом устроил дебош
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В торговом центре Veer Mall на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге посетитель с ножом устроил дебош. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в управлении Росгвардии по Свердловской области.
Вечером 17 февраля сработала кнопка тревожной сигнализации в ТРЦ Veer Mall. Сотрудники Росгвардии прибыли на место. Работник торгового центра рассказал им, что неизвестный украл футболку в магазине одежды. Между охранниками и дебоширом, который, вероятно, находился под действием запрещенных веществ, разгорелся конфликт. Мужчина разбил в торговом зале монитор компьютера и опрокинул стеллаж с парфюмерией, а затем достал из кармана нож и пригрозил нанести себе увечья.
В это время на место также приехали сотрудники полиции. Агрессивный посетитель продолжал угрожать и нанес себе ранение в область шеи. Правоохранители обезоружили и задержали дебошира. До приезда бригады скорой помощи стражи порядка оказали мужчине первую помощь.
Вечером 17 февраля сработала кнопка тревожной сигнализации в ТРЦ Veer Mall. Сотрудники Росгвардии прибыли на место. Работник торгового центра рассказал им, что неизвестный украл футболку в магазине одежды. Между охранниками и дебоширом, который, вероятно, находился под действием запрещенных веществ, разгорелся конфликт. Мужчина разбил в торговом зале монитор компьютера и опрокинул стеллаж с парфюмерией, а затем достал из кармана нож и пригрозил нанести себе увечья.
В это время на место также приехали сотрудники полиции. Агрессивный посетитель продолжал угрожать и нанес себе ранение в область шеи. Правоохранители обезоружили и задержали дебошира. До приезда бригады скорой помощи стражи порядка оказали мужчине первую помощь.
– Возмутитель спокойствия был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь врачей. По результатам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение, – добавили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
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