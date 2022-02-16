Мусоровоз протаранил трамвай в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: очевидец ДТП / Е1.RU
В Екатеринбурге сегодня утром на улице Уральской грузовик въехал в трамвай. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на очевидца.
По словам свидетеля ДТП, водитель грузовика двигался задним ходом, вероятно, не заметил приближающийся трамвай №23 и допустил с ним столкновение. От удара в кабине водителя трамвая сломалось стекло.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водители оформили ДТП самостоятельно. К счастью, никто из людей не пострадал.
По словам свидетеля ДТП, водитель грузовика двигался задним ходом, вероятно, не заметил приближающийся трамвай №23 и допустил с ним столкновение. От удара в кабине водителя трамвая сломалось стекло.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водители оформили ДТП самостоятельно. К счастью, никто из людей не пострадал.
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