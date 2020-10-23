В МЧС рассказали о пожаре около ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: скриншот видео 66.RU
В МЧС рассказали о пожаре около ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге улице Щорса, 53. Спасатели справились с огнем на стройплощадке в 11:33.
– Огнем поврежден фасад с 1 по 9 этаж строящегося 16-ти этажного здания на площади 100 квадратных метров, внутри здания горения не было. Группировка сил и средств была увеличена, на месте работают 8 единиц пожарной техники, 23 человека. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Добавим, что сообщение о пожаре поступило в 10:57. Причина возгорания устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели.
– Огнем поврежден фасад с 1 по 9 этаж строящегося 16-ти этажного здания на площади 100 квадратных метров, внутри здания горения не было. Группировка сил и средств была увеличена, на месте работают 8 единиц пожарной техники, 23 человека. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Добавим, что сообщение о пожаре поступило в 10:57. Причина возгорания устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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