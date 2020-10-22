Около ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге вспыхнул пожар
Происшествия
Фото: скриншот видео 66.RU
В Екатеринбурге около торгового центра «Мегаполис» вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, а вот в высоту пламя достигает девятого этажа.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелся фасад недостроенного здания. Вероятно, пожар произошел на стройплощадке квартала «Федерация».
К месту пожара направлены спасатели МЧС.
Судя по всему, горит пенопластовый утеплитель. Спасатели, работающие не месте запросили автомобиль газодымозащиты и высотную лестницу. Пожару присвоен ранг 1Бис.
Видео: Znak.com
Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелся фасад недостроенного здания. Вероятно, пожар произошел на стройплощадке квартала «Федерация».
К месту пожара направлены спасатели МЧС.
Судя по всему, горит пенопластовый утеплитель. Спасатели, работающие не месте запросили автомобиль газодымозащиты и высотную лестницу. Пожару присвоен ранг 1Бис.
Видео: Znak.com
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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