Около ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге вспыхнул пожар

Видео: Znak.com

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге около торгового центра «Мегаполис» вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, а вот в высоту пламя достигает девятого этажа.Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелся фасад недостроенного здания. Вероятно, пожар произошел на стройплощадке квартала «Федерация».К месту пожара направлены спасатели МЧС.Судя по всему, горит пенопластовый утеплитель. Спасатели, работающие не месте запросили автомобиль газодымозащиты и высотную лестницу. Пожару присвоен ранг 1Бис.