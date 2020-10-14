На Кольцовском тракте иномарка улетела в кювет

09.36 Пятница, 16 октября 2020
Происшествия
Фото: ИА «Ночные новости»
Минувшей ночью на Кольцовском тракте автомобиль снес ограждения и улетел в кювет. Двое человек пострадали.

Водитель Opel двигался по Кольцовскому тракту в сторону аэропорта в среднем ряду. Он рассказал, что в левом ряду ехал Hyundai Solaris, водитель которого резко перестроился перед Opel. Водитель автомобиля пытался уйти от столкновения и применил экстренное торможение.

В результате машина снесла ограждения знаки. Водитель и пассажир Opel ударились головами. На место выезжали медики, пострадавшие от госпитализации отказались.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге автомобиль тоже врезался в ограждение и дорожный знак, который упал на пешехода. Пострадавшего увезли в больницу с ушибом ноги. Тогда водитель тоже применил экстренное торможение, так как другой пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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