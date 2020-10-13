В Екатеринбурге иномарка врезалась в дорожный знак, который упал на пешехода
Происшествия
Фото: ИА «Ночные новости»
Поздним вечером 13 октября в Екатеринбурге иномарка врезалась в ограждение и дорожный знак, который упал на пешехода. ДТП произошло на улице Ясной около дома №37.
Водитель автомобиля «Mazda» двигался по улице Ясной со стороны Волгоградской и на кольце не справился с управлением. В результате машина врезалась в ограждение и дорожный знак.
Как рассказал водитель, перед ним на проезжую часть выбежал пешеход, в связи с чем он применил экстренной торможение и вылетел с дороги.
Знак «Пешеходный переход» упал на 34-летнего мужчину, стоявшего на тротуаре в пяти метрах от «зебры». Пострадавшего доставили в больницу с ушибом ноги.
Водитель автомобиля «Mazda» двигался по улице Ясной со стороны Волгоградской и на кольце не справился с управлением. В результате машина врезалась в ограждение и дорожный знак.
Как рассказал водитель, перед ним на проезжую часть выбежал пешеход, в связи с чем он применил экстренной торможение и вылетел с дороги.
Знак «Пешеходный переход» упал на 34-летнего мужчину, стоявшего на тротуаре в пяти метрах от «зебры». Пострадавшего доставили в больницу с ушибом ноги.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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