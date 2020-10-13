В Екатеринбурге иномарка врезалась в дорожный знак, который упал на пешехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Поздним вечером 13 октября в Екатеринбурге иномарка врезалась в ограждение и дорожный знак, который упал на пешехода. ДТП произошло на улице Ясной около дома №37.Водитель автомобиля «Mazda» двигался по улице Ясной со стороны Волгоградской и на кольце не справился с управлением. В результате машина врезалась в ограждение и дорожный знак.Как рассказал водитель, перед ним на проезжую часть выбежал пешеход, в связи с чем он применил экстренной торможение и вылетел с дороги.Знак «Пешеходный переход» упал на 34-летнего мужчину, стоявшего на тротуаре в пяти метрах от «зебры». Пострадавшего доставили в больницу с ушибом ноги.