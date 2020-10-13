Водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП, нашли в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который сбил ребенка-пешехода и скрылся с места ДТП. Напомним, что авария произошла 12 октября около 17:30 напротив дома №78 по улице Чкалова.
– Водитель на неустановленной автомашине, двигаясь со стороны улицы Шаумяна в сторону Бардина, допустил наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофор. В результате наезда пострадавший мальчик был госпитализирован в детское лечебное учреждение, медики которого констатировали у пострадавшего перелом стопы. Водитель с места происшествия скрылся, – ранее сообщали в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Сотрудника ДПС изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей аварии. Один из очевидцев сообщил, что видео скрывшейся автомобиль, также он предоставил видео с места ДТП. Полученная информация помогла разыскать машину и установить личность водителя.
Скрывшимся с места аварии водителем оказался нигде не работающий 18-летний екатеринбуржец, который не имеет права на управление транспортными средствами. Он рассказал, что машина «ГАЗ- 330232», которой он управлял в момент ДТП, принадлежит родственнику. Автомобиль он взял без спроса, чтобы поехать к другу. Молодой человек пояснил, что покинул место аварии, так как испугался. В ходе расследования выяснилось, что ранее гражданин уже три раза привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами, не имея водительских прав.
Накануне суд рассмотрел дело об оставлении водителем в нарушение ПДД места аварии. Гражданина привлекли к административной ответственности в виде ареста на срок 10 суток.
– Также, в отношении гражданина возбуждены административные производства за управление транспортным средством без страхового полиса, без водительского удостоверения, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и за выезд на полосу встречного движения, – добавили в ГИБДД Екатеринбурга.
– Водитель на неустановленной автомашине, двигаясь со стороны улицы Шаумяна в сторону Бардина, допустил наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофор. В результате наезда пострадавший мальчик был госпитализирован в детское лечебное учреждение, медики которого констатировали у пострадавшего перелом стопы. Водитель с места происшествия скрылся, – ранее сообщали в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Сотрудника ДПС изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей аварии. Один из очевидцев сообщил, что видео скрывшейся автомобиль, также он предоставил видео с места ДТП. Полученная информация помогла разыскать машину и установить личность водителя.
Скрывшимся с места аварии водителем оказался нигде не работающий 18-летний екатеринбуржец, который не имеет права на управление транспортными средствами. Он рассказал, что машина «ГАЗ- 330232», которой он управлял в момент ДТП, принадлежит родственнику. Автомобиль он взял без спроса, чтобы поехать к другу. Молодой человек пояснил, что покинул место аварии, так как испугался. В ходе расследования выяснилось, что ранее гражданин уже три раза привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами, не имея водительских прав.
Накануне суд рассмотрел дело об оставлении водителем в нарушение ПДД места аварии. Гражданина привлекли к административной ответственности в виде ареста на срок 10 суток.
– Также, в отношении гражданина возбуждены административные производства за управление транспортным средством без страхового полиса, без водительского удостоверения, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и за выезд на полосу встречного движения, – добавили в ГИБДД Екатеринбурга.
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