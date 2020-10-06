Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Екатеринбурге водитель наехал на подростка и скрылся с места ДТП. Авария произошла на улице Чкалова в районе дома №58.– По предварительной информации, неустановленный водитель, на неустановленной автомашине двигаясь по улице Чкалова со стороны Шаумяна в сторону Бардина допустил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомашины, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.В результате ДТП 14-летний подросток получил закрытый перелом левой стопы. Его доставили в детскую больницу.Прибывшие на место сотрудники полиции провели замеры и составили процессуальные документы. На данный момент устанавливается личность водителя.Очевидцев данной аварии просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 686 95 55 или 02. Конфиденциальность гарантируется.– Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям и пешеходам с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Пешеходы должны помнить, что нерегулируемый пешеходный переход не гарантирует безопасность и пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода. Водителям, напоминаем, что при проезде пешеходных переходов необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части и видимости, – добавили инспекторы ГИБДД.