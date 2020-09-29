В парке УрГУПС вновь пилят деревья
Происшествия
Фото: группа в Facebook "Cпасти парк УрГУПС"
Рабочие начали пилить стволы на тополиной аллее. Обеспокоенные жители соседних домов спросили у рабочих документы, разрешающие спил деревьев, но их не оказалось. После этого работы были приостановлены, а автовышка с рабочими уехала, причём надпиленная ветка так и осталась висеть на дереве, передаёт корреспондент veved.ru.
Напомним, намерения университета построить здание бассейна в парке УрГУПС вызвали протест среди жителей Заречного микрорайона, которые вызвались защитить парк от застройки и высадили на участке, где вырубили деревья, 50 новых саженцев.
Вчера в парк пригнали бурильную установку — проводились изыскания для строительства бассейна.
Напомним, намерения университета построить здание бассейна в парке УрГУПС вызвали протест среди жителей Заречного микрорайона, которые вызвались защитить парк от застройки и высадили на участке, где вырубили деревья, 50 новых саженцев.
Вчера в парк пригнали бурильную установку — проводились изыскания для строительства бассейна.
© Вечерние ведомости
Суд рассмотрит законность вырубки в парке УрГУПС 23 октября
29 сентября 2020
29 сентября 2020
Баскетболистки УГМК посадили 23 ивы на набережной в Екатеринбурге
30 сентября 2020
30 сентября 2020
Уральские эксперты спрогнозировали результаты довыборов в Екатеринбурге
«Вопрос муниципальных довыборов решается до начала кампании, он решается на уровне договоренностей» или «Борьба будет жаркой»
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
18:18 Свыше 2,9 млн рублей выплатили работникам екатеринбургской фирмы после вмешательства прокуратуры
18:06 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
18:21 В Добрянском городском округе завершилось строительство двух многофункциональных спортивных площадок
18:18 Свыше 2,9 млн рублей выплатили работникам екатеринбургской фирмы после вмешательства прокуратуры
18:06 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
17:57 Благодаря нацпроекту для 20 тысяч жителей Пермского района повысилась транспортная доступность
17:42 Международный кинофестиваль «ЛАМПА» в Перми откроется моноспектаклем Александра Петрова #ВЕРЬВСЕБЯ
18:06
8/10Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
15:12
2/10Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
19:28
29/09Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России