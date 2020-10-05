На Сортировке в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице в районе Старой Сортировки с рельсов сошел трамвай №10.Случай произошел рядом с поселком «Семь ключей». Вагон, следовавший за головным, развернуло в сцепке, из-за чего работа конечной станции была приостановлена.В ЕМУП «Гортранс» объяснили, что инцидент случился из-за ошибки вагонвожатого.