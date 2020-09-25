На Урале произошёл крупный пожар
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Свердловской области в Камышловском районе произошёл крупный пожар. На улице Новой на площади 225 кв.м. горели два автомобиля, частный дом и надворные постройки.
На место происшествия отправлялись 14 человек личного состава на четырёх пожарных машинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Уточняется, что в результате возгорания повреждения получили моторный отсек машины «ВАЗ-2114», кабина грузовика и кровля дома. Деревянные надворные постройки сгорели полностью.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Информации о пострадавших нет.
На место происшествия отправлялись 14 человек личного состава на четырёх пожарных машинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Уточняется, что в результате возгорания повреждения получили моторный отсек машины «ВАЗ-2114», кабина грузовика и кровля дома. Деревянные надворные постройки сгорели полностью.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Информации о пострадавших нет.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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