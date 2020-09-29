СКР начал проверку после нападения собак на женщину с ребенком в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: bezformata.com
Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга организовал доследственную проверку по сообщению о нападении стаи собак на женщину с ребёнком. Инцидент произошел на Шарташе.
– В ходе проводимой проверки планируется опросить как пострадавшую женщину, так и возможных очевидцев происшествия. Также будет выясняться, в том числе, какие меры принимались уполномоченными должностными лицами районной администрации по организации мероприятий по отлову бродячих животных и недопущению впредь таких инцидентов. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Напомним, что стая собак напала на молодую маму с ребенком на Шарташе. Одна из них пыталась ухватить девушку, зубами разорвала колготки, схватила за пальто и начала драть одежду. Маму с ребенком спасли два автомобилиста, один из которых довез их до дома.
– В ходе проводимой проверки планируется опросить как пострадавшую женщину, так и возможных очевидцев происшествия. Также будет выясняться, в том числе, какие меры принимались уполномоченными должностными лицами районной администрации по организации мероприятий по отлову бродячих животных и недопущению впредь таких инцидентов. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Напомним, что стая собак напала на молодую маму с ребенком на Шарташе. Одна из них пыталась ухватить девушку, зубами разорвала колготки, схватила за пальто и начала драть одежду. Маму с ребенком спасли два автомобилиста, один из которых довез их до дома.
На Шарташе стая собак напала на маму с ребенком
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