На Шарташе стая собак напала на маму с ребенком

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на молодую маму с ребенком напала стая бродячих собак. Инцидент произошел на Шарташе, сообщает E1.RU.Мария Доброва шла с коляской из продуктового магазина и увидела силуэт велосипедиста в сопровождении стаи собак. Девушка подумала, что животные лают на него, но это оказалось не так – 15-20 собак уже бежали к ней.Животные окружили молодую маму. Девушка молча развернула коляску и начала закрывать ее собой. Самая большая собака, по словам Марии, высотой больше метра, оскалившись, пыталась ухватить ее, зубами разорвала колготки, схватила за пальто и начала драть одежду.– Я успела убрать ноги, мое внимание было лишь на ребенке. В этот момент я потихоньку начала идти к дороге, была уже на краю проезжей части. Повернув голову, я увидела, что велосипедист, которого сопровождала стая, стоит и смотрит. Я попросила о помощи, на что он мне сказал: «Иди, они тебя не тронут». Я повторила, чтобы он мне помог, он начал велосипедом их отгонять, но толку не было от этого совершенно, они только больше лаяли на меня и ребенка! — рассказала Мария.Девушка считает, что этот мужчина кормит стаю собак в заброшенных домах, находящихся недалеко от места нападения. В результате молодой маме помогли автомобилисты, проезжавшие мимо. Так, две машины поехали в сторону животных. Когда стая разбежалась, один из водителей довез девушку с ребенком до дома.Мария написала заявление в полицию. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге, сейчас проводится проверка. Девушка отметила, что эти собаки уже не первый раз нападают на людей.