В ДТП в Ирбите погиб человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Ирбите в ДТП один человек погиб и четверо пострадали, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Авария случилась в районе 9 часов на 94 км дороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. 71-летний водитель ВАЗ-21102 при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю ВАЗ-21120. В результате машины столкнулись.Водитель ВАЗ-21102 скончался в день своего 71-летия на месте происшествия. Водителя и пассажиров ВАЗ-21120 с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.