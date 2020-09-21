В ДТП в Ирбите погиб человек
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Ирбите в ДТП один человек погиб и четверо пострадали, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Авария случилась в районе 9 часов на 94 км дороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. 71-летний водитель ВАЗ-21102 при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю ВАЗ-21120. В результате машины столкнулись.
Водитель ВАЗ-21102 скончался в день своего 71-летия на месте происшествия. Водителя и пассажиров ВАЗ-21120 с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Авария случилась в районе 9 часов на 94 км дороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. 71-летний водитель ВАЗ-21102 при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю ВАЗ-21120. В результате машины столкнулись.
Водитель ВАЗ-21102 скончался в день своего 71-летия на месте происшествия. Водителя и пассажиров ВАЗ-21120 с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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