Погибшей при падении из окна многоэтажки на Эльмаше оказалась мать двоих детей
Происшествия
Фото: ЕАН
Стали известны некоторые подробности трагедии произошедшей на улице Старых Большевиков, 3в, где из окна многоэтажки выпала молодая женщина. Ей оказалась мать двоих детей, проживающая в этом доме.
Напомним, ранее в домовом чате ЖК «Оазис» сообщалось, что разбилась девочка-подросток, выпав с общего балкона.
Сейчас, со слов жителей дома стало известно, что погибшая жила на 20 этаже. У нее остались муж и двое детей.
«Девочка 2 года, а второй еще месяца нет. Муж в шоке», - говорится в сообщении в общедомовом чате.
Правоохранители, работающие на месте происшествия, комментариев не дают, сообщив лишь то, что этаж, с которого выпала женщина, располагался выше 18-го.
Напомним, ранее в домовом чате ЖК «Оазис» сообщалось, что разбилась девочка-подросток, выпав с общего балкона.
Сейчас, со слов жителей дома стало известно, что погибшая жила на 20 этаже. У нее остались муж и двое детей.
«Девочка 2 года, а второй еще месяца нет. Муж в шоке», - говорится в сообщении в общедомовом чате.
Правоохранители, работающие на месте происшествия, комментариев не дают, сообщив лишь то, что этаж, с которого выпала женщина, располагался выше 18-го.
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