В Екатеринбурге школьница выпала из окна многоэтажного жилого дома
Общество
Фото: eanews.ru
В Екатеринбурге по адресу Старых Большевиков, 3В школьница разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного жилого дома.
«Возле второго подъезда труп, поэтому выходите с детьми через парадные входы», - цитирует ЕАН сообщение из общедомового чата дома.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. К моменту публикации комментарий от СУ СКР по Свердловской области получить не удалось.
«Возле второго подъезда труп, поэтому выходите с детьми через парадные входы», - цитирует ЕАН сообщение из общедомового чата дома.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. К моменту публикации комментарий от СУ СКР по Свердловской области получить не удалось.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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