В Екатеринбурге школьница выпала из окна многоэтажного жилого дома

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по адресу Старых Большевиков, 3В школьница разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного жилого дома.«Возле второго подъезда труп, поэтому выходите с детьми через парадные входы», - цитирует ЕАН сообщение из общедомового чата дома.На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. К моменту публикации комментарий от СУ СКР по Свердловской области получить не удалось.