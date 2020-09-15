В столице Урала иномарка столкнулась с трамваем
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург
Сегодня, 24 сентября, в Екатеринбурге на улице Маяковского произошло ДТП с участием трамвая. Камера, расположенная в кабине вагона, записала момент аварии.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen нарушил ПДД: пытался проскочить прямо перед трамваем №8, однако не успел. Удар в момент столкновения пришелся по водительской двери.
В ГИБДД добавили, что в аварии никто не пострадал.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen нарушил ПДД: пытался проскочить прямо перед трамваем №8, однако не успел. Удар в момент столкновения пришелся по водительской двери.
В ГИБДД добавили, что в аварии никто не пострадал.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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