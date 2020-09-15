В столице Урала иномарка столкнулась с трамваем

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 24 сентября, в Екатеринбурге на улице Маяковского произошло ДТП с участием трамвая. Камера, расположенная в кабине вагона, записала момент аварии.Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen нарушил ПДД: пытался проскочить прямо перед трамваем №8, однако не успел. Удар в момент столкновения пришелся по водительской двери.В ГИБДД добавили, что в аварии никто не пострадал.