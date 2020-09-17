Уралец перевёл мошенникам более 450 тысяч рублей

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

55-летний житель Екатеринбурга потерял из-за действий мошенников свыше 450 тысяч рублей, хранившиеся на его банковских картах. Об этом Мужчина сообщил в отдел полиции № 12.Потерпевший уточнил, что 4 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из кредитных учреждений. Звонивший сообщил, что со счетов мужчины происходят списания денежных средств, и настоятельно рекомендовал заблокировать сомнительные транзакции, назвав ему секретные коды из смс-уведомлений.В течение дня мужчине с разных абонентских номеров звонили неизвестные и предлагали обналичить через банкомат денежные средства с последующим их зачислением на указанные злоумышленниками счета. В сумме потерпевший потерял 450 518 рублей.«По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 12 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере)»,- сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.