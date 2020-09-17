Уралец перевёл мошенникам более 450 тысяч рублей
Происшествия
Фото: Global Look Press/imagebroker
55-летний житель Екатеринбурга потерял из-за действий мошенников свыше 450 тысяч рублей, хранившиеся на его банковских картах. Об этом Мужчина сообщил в отдел полиции № 12.
Потерпевший уточнил, что 4 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из кредитных учреждений. Звонивший сообщил, что со счетов мужчины происходят списания денежных средств, и настоятельно рекомендовал заблокировать сомнительные транзакции, назвав ему секретные коды из смс-уведомлений.
В течение дня мужчине с разных абонентских номеров звонили неизвестные и предлагали обналичить через банкомат денежные средства с последующим их зачислением на указанные злоумышленниками счета. В сумме потерпевший потерял 450 518 рублей.
«По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 12 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере)»,- сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.
Потерпевший уточнил, что 4 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из кредитных учреждений. Звонивший сообщил, что со счетов мужчины происходят списания денежных средств, и настоятельно рекомендовал заблокировать сомнительные транзакции, назвав ему секретные коды из смс-уведомлений.
В течение дня мужчине с разных абонентских номеров звонили неизвестные и предлагали обналичить через банкомат денежные средства с последующим их зачислением на указанные злоумышленниками счета. В сумме потерпевший потерял 450 518 рублей.
«По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 12 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере)»,- сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.
В Екатеринбурге женщина перевела мошенникам более 800 тысяч рублей
16 сентября 2020
16 сентября 2020
Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
11 сентября 2020
11 сентября 2020