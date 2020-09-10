В Нижнем Тагиле ищут глухонемую девушку

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 16-летнюю Шенькову Кристину Альбертовну. Как рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области, глухонемая девушка ушла из дома 9 сентября и не вернулась.Рост Кристины 170-175 сантиметров. Она плотного спортивного телосложения. У девушки круглое лицо, карие глаза, кудрявые темно-русые волосы ниже плеч.В последний раз девушку видели в белой ветровке, черных штанах и белых кроссовках.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Шеньковой, просят сообщать её по номеру (3435)97-68-02 или 02.