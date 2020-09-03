Еще 115 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 115 человек. Всего в регионе зафиксирован 26 401 случай COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+52), Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Ревды, Сухого Лога, Ивделя, Каменского района, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, поселка Уральский, Нижнего Тагила, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа.Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. 384 пациента находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном .Из больниц по выздоровлению выписано 56 человек. Всего в регионе врачи вылечили уже 20 480 пациентов.Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 495.