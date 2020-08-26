КАМАЗ протаранил иномарку в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Сегодня, 4 сентября, в 10:45 в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе КАМАЗ протаранил иномарку. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, водитель КАМАЗа двигался по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальной, а в районе дома №9в на Восточном шоссе он выехал встречную полосу, где столкнулся с «БМВ 318».
В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его доставили в городскую больницу №4. Диагноз устанавливается.
Отмечается, что ранее водитель КАМАЗа три раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, водитель КАМАЗа двигался по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальной, а в районе дома №9в на Восточном шоссе он выехал встречную полосу, где столкнулся с «БМВ 318».
В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его доставили в городскую больницу №4. Диагноз устанавливается.
Отмечается, что ранее водитель КАМАЗа три раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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