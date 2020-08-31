Не видел пешеходов: появились подробности смертельного ДТП в Краснотурьинске
Происшествия
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области,
Госавтоинспекция Краснотурьинска проводит проверку по факту ДТП, в котором на пешеходном переходе погибла женщина. Авария произошла сегодня утром на улице Октябрьской.
Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 58-летний водитель автомобиля «Урал» на нерегулируемом переходе не предоставил преимущество женщине-пешеходу. В результате столкновения от полученных множественных травм головы она скончалась в машине скорой медицинской помощи.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент ДТП водитель ехал на служебном автомобиле на заправку. Ранее он административных штрафов за нарушение ПДД не имеет, а его водительский стаж составляет более 20 лет.
Мужчина рассказал, что ехал по Октябрьской со скоростью около 30 км/ч и не видел пешеходов на своём пути. Остановил автомобиль, когда пассажир сообщил, что он, вроде, сбил человека.
При проведении замеров, сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель от места наезда на пешехода до остановки автомобиля проехал около 58 метров. Погибшая 35-летняя женщина в момент ДТП шла на работу.
Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 58-летний водитель автомобиля «Урал» на нерегулируемом переходе не предоставил преимущество женщине-пешеходу. В результате столкновения от полученных множественных травм головы она скончалась в машине скорой медицинской помощи.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент ДТП водитель ехал на служебном автомобиле на заправку. Ранее он административных штрафов за нарушение ПДД не имеет, а его водительский стаж составляет более 20 лет.
Мужчина рассказал, что ехал по Октябрьской со скоростью около 30 км/ч и не видел пешеходов на своём пути. Остановил автомобиль, когда пассажир сообщил, что он, вроде, сбил человека.
При проведении замеров, сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель от места наезда на пешехода до остановки автомобиля проехал около 58 метров. Погибшая 35-летняя женщина в момент ДТП шла на работу.
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