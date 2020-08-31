В Краснотурьинске автокран насмерть сбил женщину
Происшествия
Фото: krasnoturinsk.info
В Краснотурьинске сегодня утром на улице Октябрьской водитель автокрана «Ивановец» сбил женщину, переходившую проезжую часть по «зебре». Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
В результате аварии погибла 36-летняя женщина. По предварительным данным, она шла на работу.
– Водитель, по предварительной информации, был трезвый. Он говорит, что не заметил женщину, даже не понял, что сбил. Скорость не была высокой, просто невнимательность водителя, – сообщил начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ «Краснотурьинский» Андрей Клинк.
В результате аварии погибла 36-летняя женщина. По предварительным данным, она шла на работу.
– Водитель, по предварительной информации, был трезвый. Он говорит, что не заметил женщину, даже не понял, что сбил. Скорость не была высокой, просто невнимательность водителя, – сообщил начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ «Краснотурьинский» Андрей Клинк.
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