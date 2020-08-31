В Краснотурьинске автокран насмерть сбил женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске сегодня утром на улице Октябрьской водитель автокрана «Ивановец» сбил женщину, переходившую проезжую часть по «зебре». Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».В результате аварии погибла 36-летняя женщина. По предварительным данным, она шла на работу.– Водитель, по предварительной информации, был трезвый. Он говорит, что не заметил женщину, даже не понял, что сбил. Скорость не была высокой, просто невнимательность водителя, – сообщил начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ «Краснотурьинский» Андрей Клинк.