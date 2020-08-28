Пропавший в Екатеринбурге пенсионер найден живым
Происшествия
Сегодня, 28 августа, полицейские нашли пропавшего пенсионера в Екатеринбурге (мы писали об этом тут).
В отделении по связям со СМИ екатеринбургского УМВД отметили, что около 18 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, благодаря профессиональной работе сотрудников полиции 77- летний мужчина был найден в районе Железнодорожного вокзала города Екатеринбурга.
По информации полицейских, мужчина не пострадал и в отношении него не было совершено противоправных действий.
«Данная информация передана родственникам. Мужчина доставлен в ОП 11 УМВД России по г. Екатеринбургу для выяснения обстоятельств.
Также сотрудники полиции обращаются к гражданам, если Вы обратили внимание на людей, нуждающихся в какой-либо помощи, особенно пожилых, просьба обращаться в органы внутренних дел», - рассказали veved.ru в ведомстве.
В отделении по связям со СМИ екатеринбургского УМВД отметили, что около 18 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, благодаря профессиональной работе сотрудников полиции 77- летний мужчина был найден в районе Железнодорожного вокзала города Екатеринбурга.
По информации полицейских, мужчина не пострадал и в отношении него не было совершено противоправных действий.
«Данная информация передана родственникам. Мужчина доставлен в ОП 11 УМВД России по г. Екатеринбургу для выяснения обстоятельств.
Также сотрудники полиции обращаются к гражданам, если Вы обратили внимание на людей, нуждающихся в какой-либо помощи, особенно пожилых, просьба обращаться в органы внутренних дел», - рассказали veved.ru в ведомстве.