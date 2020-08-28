В Екатеринбурге пропал без вести 77-летний пенсионер

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 77-летнего жителя Екатеринбурга. Владимир Павлович Чазов ушел из дома 24 августа и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы черные с сединой, серые глаза.На момент пропажи был одет в серый пиджак, серые шерстяные брюки и серые кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ларисе 8-904-547-27-43.В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что заявление о розыске мужчины поступило в полицию 27 августа 2020 года. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. Полиция просит всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемый, просьба обращаться по телефонам 356-42-09 или 02.