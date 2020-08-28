У бара в центре Екатеринбурга подожгли мусор

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

У бара «Нельсон Совин» в центре Екатеринбурга неизвестный поджег коробки с мусором. Инцидент произошел рано утром 28 августа.В результате поджога у входной группы бара треснуло стекло. Как сообщил управляющий баром Алексей Кадочников изданию E1.RU, неизвестный мужчина поджег мусор, который сотрудники бара собирают для дальнейшей переработки. За возмещением ущерба Кадочников намерен обратиться в страховую компанию.«В шесть утра подожгли коробки, в которые мы собираем на переработку бутылки и пластик. [Это был] молодой человек, с виду пьяный. Пишем заявление в полицию, у нас страховка», — сообщил E1.RU Кадочников.Полиция уже начала проверку по данному инциденту. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга заявили, что по результатам проверки будет принято обоснованное решение, также будут опрошены очевидцы.