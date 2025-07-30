Авито запускает примерку товаров в пунктах выдачи





— отметил Сергей Хакимов, старший директор по продукту в категории «Товары». «Примерка — это долгожданное нововведение для всех пользователей Авито. Более 30% покупателей говорили, что хотели бы иметь возможность примерить товар перед покупкой. Мы рады предложить им уникальное решение, аналогов которому нет ни у одной C2C-платформы в мире»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На платформе Авито внедрили новую опцию, которая меняет подход к покупкам между людьми. Теперь пользователи смогут примерить одежду, обувь и аксессуары перед покупкой — прямо в пункте выдачи. Эта функция стала доступна в рамках пилотного запуска в партнёрских пунктах выдачи заказов Avito Branded Delivery по всей России. В интерфейсе такие ПВЗ отображаются как Авито.Примерка осуществляется непосредственно при получении заказа. Покупателю предоставляется 15 минут на то, чтобы убедиться, подходит ли вещь. Если да — он подтверждает покупку с помощью кода из приложения, и деньги автоматически перечисляются продавцу. Если вещь не подошла, её можно сразу вернуть, и средства поступят обратно на счёт покупателя.Возможность примерить одежду не распространяется на нижнее бельё, купальники и домашние халаты. Носки с колготками тоже примерить будет нельзя.По словам представителей платформы, уже в августе примерка будет доступна части пользователей и продавцов в тестовом режиме. Если пилотный запуск окажется успешным, Авито планирует расширить доступ к функции на другие пункты выдачи.