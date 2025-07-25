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Новые трёхсекционные трамваи обещают выпустить в Екатеринбург зимой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Трёхсекционные трамваи, контракт на поставку которых Екатеринбург заключил со второй попытки, обещают выпустить в город предстоящей зимой.
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер в своём телеграм-канале сообщил, что первые вагоны начнут курсировать по уральской столице в ближайшие месяцы, на Усть-Катавском заводе их уже начали собирать.
Напомним, что в первый раз заключить контракт у муниципалитета не получилось из-за того, что ФАС приостановила торги. Поводом стала жалоба «Уралтрансмаша», указавшего на несправедливые требования, под которые подходили лишь вагоны «Транспортных систем».
В итоге Екатеринбург заключил контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, принадлежащим Роскосмосу, сэкономив при этом более 500 миллионов рублей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер в своём телеграм-канале сообщил, что первые вагоны начнут курсировать по уральской столице в ближайшие месяцы, на Усть-Катавском заводе их уже начали собирать.
Напомним, что в первый раз заключить контракт у муниципалитета не получилось из-за того, что ФАС приостановила торги. Поводом стала жалоба «Уралтрансмаша», указавшего на несправедливые требования, под которые подходили лишь вагоны «Транспортных систем».
В итоге Екатеринбург заключил контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, принадлежащим Роскосмосу, сэкономив при этом более 500 миллионов рублей.
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