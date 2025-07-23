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Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уральское ГУ Центрального банка России сообщает о замедлении годовой инфляции в Свердловской области до 10,5%. По данным управления, в июне 2025 года инфляция в регионе продолжила снижаться.
Там утверждают, что некоторые продукты стали дешевле. Также сообщается, что техника и товары длительного пользования становятся доступнее, а вместе с тем снижаются цены на автомобили, смартфоны и прочую технику. По мнению регулятора, это стало возможным благодаря укреплению рубля и активной политики продавцов, стремящихся стимулировать спрос.
Напомним, в мае Уральское ГУ Центробанка сообщало о снижении инфляции до 11,2%.
«Рост цен составил всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало одним из самых низких показателей за последнее время»,
– отметили в банке.
Там утверждают, что некоторые продукты стали дешевле. Также сообщается, что техника и товары длительного пользования становятся доступнее, а вместе с тем снижаются цены на автомобили, смартфоны и прочую технику. По мнению регулятора, это стало возможным благодаря укреплению рубля и активной политики продавцов, стремящихся стимулировать спрос.
Напомним, в мае Уральское ГУ Центробанка сообщало о снижении инфляции до 11,2%.
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