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На 0,2% снизилась годовая инфляция в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области начала снижаться годовая инфляция. Уральское главное управление Центробанка сообщает о снижении инфляции в регионе с 11,4% в марте до 11.2% в апреле.
По данным Уральского ГУ Банка России, на снижение инфляции повлияло несколько факторов. В их числе увеличение объёма выпуска продукции местными птицефабриками, рекордные запасы гречки и риса после богатых урожаев последних лет, а также укрепление рубля и снижение спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования.
Также экономисты отмечают снижение цен на электронику, оборудование и поддержанные машины, на фоне которого сохраняется рост цен в сфере услуг.
При этом экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов отмечает, что в Свердловской области несмотря на то, что цены в апреле выросли слабее, чем в марте, «в перерасчёте на год они по-прежнему растут темпами выше 4%» – такую цель ставил Центробанк. С его слов, для устойчивой инфляции необходим продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам.
По данным Уральского ГУ Банка России, на снижение инфляции повлияло несколько факторов. В их числе увеличение объёма выпуска продукции местными птицефабриками, рекордные запасы гречки и риса после богатых урожаев последних лет, а также укрепление рубля и снижение спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования.
Также экономисты отмечают снижение цен на электронику, оборудование и поддержанные машины, на фоне которого сохраняется рост цен в сфере услуг.
«Билеты в театры и кино, пассажирский транспорт, экскурсионные туры и медицинские услуги продолжают дорожать. Главными причинами роста цен на Урале остаются увеличение затрат бизнеса на аренду и оплату труда, сырье, материалы и транспортировку, а также высокий потребительский спрос, который опережает возможности расширения предложения»,
– пояснили в банке.
При этом экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов отмечает, что в Свердловской области несмотря на то, что цены в апреле выросли слабее, чем в марте, «в перерасчёте на год они по-прежнему растут темпами выше 4%» – такую цель ставил Центробанк. С его слов, для устойчивой инфляции необходим продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам.
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