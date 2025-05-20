На 0,2% снизилась годовая инфляция в Свердловской области

– пояснили в банке.

«Билеты в театры и кино, пассажирский транспорт, экскурсионные туры и медицинские услуги продолжают дорожать. Главными причинами роста цен на Урале остаются увеличение затрат бизнеса на аренду и оплату труда, сырье, материалы и транспортировку, а также высокий потребительский спрос, который опережает возможности расширения предложения»,