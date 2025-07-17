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Паслер поручил поднять зарплаты шахтёрам и привлечь кадры в СУБР
Скриншот из видео: телеграм-канал «Денис Паслер»
Кадровый дефицит на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) стал темой обсуждения на заседании правительства Свердловской области. Предприятие, входящее в структуру РУСАЛа, на данный момент испытывает нехватку рабочих кадров.
Как сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, необходимо принять стратегические меры для привлечения сотрудников. В частности, он поручил руководству компании пересмотреть зарплатную политику. «Зарплата должна быть конкурентоспособной и соответствовать усилиям, которые вкладывают мужчины в эту нужную работу», — написал Паслер в своих социальных сетях.
Также, по его словам, стоит обратить внимание на регионы, где высвобождаются профильные кадры. Паслер отметил, что Североуральск располагает необходимым фондом жилья и может принять около 500 семей, ранее работавших в горнодобывающей отрасли. Он подчеркнул, что приоритет необходимо отдавать специалистам из России.
Кроме того, врио губернатора обозначил важность комплексного подхода, включая развитие городов присутствия предприятия. По его мнению, комфортные условия жизни являются важным фактором при принятии решения о переезде и трудоустройстве.
Ранее пресс-служба СУБРа сообщила, что в июле–августе на рудник прибудут две группы иностранных специалистов из Индии — около 100 человек. Это связано с нехваткой квалифицированных рабочих на подземных участках. Сейчас в подразделениях остаётся более 200 незакрытых вакансий. По данным предприятия, дефицит обусловлен демографическим спадом 1990-х годов и, согласно прогнозам, может сохраняться до 2030 года.
Как сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, необходимо принять стратегические меры для привлечения сотрудников. В частности, он поручил руководству компании пересмотреть зарплатную политику. «Зарплата должна быть конкурентоспособной и соответствовать усилиям, которые вкладывают мужчины в эту нужную работу», — написал Паслер в своих социальных сетях.
Также, по его словам, стоит обратить внимание на регионы, где высвобождаются профильные кадры. Паслер отметил, что Североуральск располагает необходимым фондом жилья и может принять около 500 семей, ранее работавших в горнодобывающей отрасли. Он подчеркнул, что приоритет необходимо отдавать специалистам из России.
Кроме того, врио губернатора обозначил важность комплексного подхода, включая развитие городов присутствия предприятия. По его мнению, комфортные условия жизни являются важным фактором при принятии решения о переезде и трудоустройстве.
Ранее пресс-служба СУБРа сообщила, что в июле–августе на рудник прибудут две группы иностранных специалистов из Индии — около 100 человек. Это связано с нехваткой квалифицированных рабочих на подземных участках. Сейчас в подразделениях остаётся более 200 незакрытых вакансий. По данным предприятия, дефицит обусловлен демографическим спадом 1990-х годов и, согласно прогнозам, может сохраняться до 2030 года.
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