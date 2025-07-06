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СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник

16.17 Воскресенье, 6 июля 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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Североуральский бокситовый рудник подтвердил планы по привлечению иностранных специалистов из Индии для работы на подземных участках. Как сообщили в пресс-службе предприятия Вечерним ведомостям, первые две группы численностью около 100 человек прибудут в июле–августе.

В компании пояснили, что на сегодняшний день в подземных подразделениях остаётся более 200 незакрытых вакансий — проходчиков и горнорабочих очистного забоя. Решение пригласить иностранных работников связано с дефицитом квалифицированной рабочей силы, обусловленным демографическим спадом 1990-х годов. По прогнозам, кадровые сложности в промышленности сохранятся как минимум до 2030 года.

СУБР является частью непрерывного алюминиевого производства, поэтому принимаются все возможные решения для обеспечения стабильной работы шахт. Например, специальные предложения сформированы для россиян, работающих вахтовым методом. Еще во время учебы для студентов политехникумов создаются особые условия работы. Один из инструментов – привлечение опытных иностранных рабочих,

— подчеркнули в пресс-службе


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:04 В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе
13:43 Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
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17:27 В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
17:09 В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка
16:43 В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка
16:00 В Свердловской области 6 июля ожидается сильный ветер до 18 м/с
15:31 Шесть городов Свердловской области примут фестиваль креативных индустрий в августе
14:32 В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде
13:50 В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова
12:29 Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге
11:59 Суд частично удовлетворил иск екатеринбургского правозащитника к ГУФСИН
20:59 Итогами особого противопожарного режима поделились в МЧС Свердловской области
20:22 В массовом ДТП на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» пострадали дети
20:17 Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
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