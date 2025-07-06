СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник





— подчеркнули в пресс-службе СУБР является частью непрерывного алюминиевого производства, поэтому принимаются все возможные решения для обеспечения стабильной работы шахт. Например, специальные предложения сформированы для россиян, работающих вахтовым методом. Еще во время учебы для студентов политехникумов создаются особые условия работы. Один из инструментов – привлечение опытных иностранных рабочих,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Североуральский бокситовый рудник подтвердил планы по привлечению иностранных специалистов из Индии для работы на подземных участках. Как сообщили в пресс-службе предприятия Вечерним ведомостям, первые две группы численностью около 100 человек прибудут в июле–августе.В компании пояснили, что на сегодняшний день в подземных подразделениях остаётся более 200 незакрытых вакансий — проходчиков и горнорабочих очистного забоя. Решение пригласить иностранных работников связано с дефицитом квалифицированной рабочей силы, обусловленным демографическим спадом 1990-х годов. По прогнозам, кадровые сложности в промышленности сохранятся как минимум до 2030 года.