Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии

– сказал Денис Паслер.

«Есть концессии, которые работают, и эффект определенный, конечно же, приносят, решая те задачи, которые изначально закладывались в концессионные соглашения, поэтому я думаю, что все-таки большинство из них будет жить. Часть, которые будем видеть, что они неэффективны, конечно, будем отказываться»,