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Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер заявил на пресс-конференции, что массово расторгать действующие концессии в Свердловской области не будут.
У него есть убеждение, что большинство таких проектов эффективны, сообщает департамент информационной политики. При этом он допускает, что от некоторых власти будут отказываться.
У него есть убеждение, что большинство таких проектов эффективны, сообщает департамент информационной политики. При этом он допускает, что от некоторых власти будут отказываться.
«Есть концессии, которые работают, и эффект определенный, конечно же, приносят, решая те задачи, которые изначально закладывались в концессионные соглашения, поэтому я думаю, что все-таки большинство из них будет жить. Часть, которые будем видеть, что они неэффективны, конечно, будем отказываться»,
– сказал Денис Паслер.
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