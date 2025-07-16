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Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
В программу до 2030 года дополнительно внесли несколько пунктов. Речь об объектах в Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Баранчинском и других территориях.
Так, власти региона обещают:
— реконструкцию водовода от станции водоподготовки «Южная» Пригородного района до Нижнего Тагила;
— реконструкцию системы водоснабжения и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в посёлке Баранчинский Кушвинского городского округа;
— реконструкцию системы водоснабжения посёлка Буланаш Артёмовского района;
— ремонт канализационного коллектора для очистных сооружений Среднеуральска;
— строительство блочно-модульной газовой котельной в деревне Подгорная Красноуфимского округа.
Также власти региона хотят заменить лифты в трёх городах.
«Дополнительно в 2025 году направим почти 180 миллионов рублей на замену 112 лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска»,
— пишет врио губернатора Паслер.
Напомним, сегодня Паслер раскритиковал главу Североуральска Светлану Миронову, где наблюдаются проблемы с качеством воды. Миронова после этого сразу же ушла в отставку.
В программу до 2030 года дополнительно внесли несколько пунктов. Речь об объектах в Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Баранчинском и других территориях.
Так, власти региона обещают:
— реконструкцию водовода от станции водоподготовки «Южная» Пригородного района до Нижнего Тагила;
— реконструкцию системы водоснабжения и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в посёлке Баранчинский Кушвинского городского округа;
— реконструкцию системы водоснабжения посёлка Буланаш Артёмовского района;
— ремонт канализационного коллектора для очистных сооружений Среднеуральска;
— строительство блочно-модульной газовой котельной в деревне Подгорная Красноуфимского округа.
Также власти региона хотят заменить лифты в трёх городах.
«Дополнительно в 2025 году направим почти 180 миллионов рублей на замену 112 лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска»,
— пишет врио губернатора Паслер.
Напомним, сегодня Паслер раскритиковал главу Североуральска Светлану Миронову, где наблюдаются проблемы с качеством воды. Миронова после этого сразу же ушла в отставку.
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