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СМИ сообщают о планах утвердить корректировки по развитию метро в Генплане Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В генеральном плане Екатеринбурга собираются утвердить корректировки, касающиеся развития метрополитена в городе. Об это вице-мэр Рустам Галямов сообщил изданию «Сигнал Урал».
Существующую линию хотят продлить в обе стороны – как на север, так и на юг, где линию хотят провести через Елизавет и Солнечный с выходом в Академический. Также в планах строительство ещё двух линий, одна из которых должна связать станцию «Янтарная» (в районе ВИЗа) со станцией «Каменные палатки» (ЖБИ), вторая, по планам, протянется от станции «Академическая» до станции «Шарташская».
Общественные слушания генерального плана до 2045 года, напомним, завершились в июне.
Существующую линию хотят продлить в обе стороны – как на север, так и на юг, где линию хотят провести через Елизавет и Солнечный с выходом в Академический. Также в планах строительство ещё двух линий, одна из которых должна связать станцию «Янтарная» (в районе ВИЗа) со станцией «Каменные палатки» (ЖБИ), вторая, по планам, протянется от станции «Академическая» до станции «Шарташская».
Общественные слушания генерального плана до 2045 года, напомним, завершились в июне.
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