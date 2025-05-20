В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения Генплана города

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге начались общественные обсуждения Генплана города до 2045 года. Поучаствовать в них предлагают горожанам.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, при формировании плана особое внимание уделили «ветхому и неэффективному жилфонду», «созданию качественной городской среды» и «комплексному подходу к освоению новых территорий».Там также привели слова директора департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслана Габдрахманова, который пояснил, что этот документ определит развитие уральской столицы на ближайшие 20 лет: «где появятся новые районы, как будет развиваться метро, какие территории будут благоустроены, а какие – обновлены».Общественные обсуждения генерального плана продлятся до 17 июня.Свои предложения или замечания горожане смогут направлять с 27 мая по 6 июня. Сделать это можно: