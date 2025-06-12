МТС и «МБ РУС» запустили онлайн-продажи гибридных автомобилей

Фото: пресс-служба МТС

Об AITO SERES

Фото: пресс-служба МТС

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Цифровая экосистема МТС объявила о подписании в рамках ПМЭФ-2025 соглашения о стратегическом сотрудничестве с дистрибьютором автомобилей «МБ РУС». Стороны планируют развивать продажи автомобилей в розничных каналах МТС. Так, в интернет-магазине МТС уже открылись продажи гибридных автомобилей AITO SERES, а в ближайшее время планируется начать продажи автомобилей в салонах МТС, расположенных в нескольких регионах России.Приобрести автомобили в интернет-магазине МТС могут жители более чем 30 регионов России. Клиентам достаточно оставить заявку на сайте, после чего специалисты дилерского центра AITO SERES свяжутся с ними, предложат тест-драйв и расскажут подробно об условиях покупки.В ближайшее время автомобили станут полноценной частью розничного канала продаж экосистемы. Модели AITO SERES M5 и M7 появятся во флагманских салонах Москвы, Казани, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Красногорска. Кроме того, в Санкт-Петербурге, в котором в апреле этого года стартовали первые продажи автомобилей, расширится количество точек продаж. В рамках проекта салоны МТС выступают площадкой для демонстрации автомобилей. Клиенты могут ознакомиться с автомобилями, получить подробную консультацию, записаться на тест-драйв и совершить покупку.«Партнёрство с «МБ РУС» – важный шаг в развитии нашей розницы, которая теперь предлагает клиентам максимально широкий ассортимент технологических новинок: от смартфонов до автомобилей. Пилотный проект в Санкт-Петербурге показал высокий интерес клиентов к этому формату. За два месяца было продано пять автомобилей, а клиентский трафик в салоне увеличился почти на треть. В дальнейшем мы рассматриваем возможность расширить количество торговых точек с автомобилями в других регионах страны», — комментирует генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.«Пилотный проект с МТС, запущенный весной этого года в Санкт-Петербурге, уже продемонстрировал хорошие результаты, благодаря наличию автомобилей AITO SERES в салонах партнера. Этот инновационный опыт доказывает успех синергии автомобильного ритейла и сферы телекоммуникаций. Мы благодарны компании МТС за уникальную возможность стать частью большой экосистемы и с гордостью объявляем о масштабировании проекта в другие регионы России, а также запускаем онлайн-продажи. Я уверен, расширение данного проекта не только позволит нам увеличить продажи наших автомобилей, но и повысит трафик в салонах компании МТС за счет высокого интереса аудитории к продукту AITO SERES», – комментирует генеральный директор «МБ РУС» и ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский.В основе модельного ряда AITO SERES лежат передовые технологии последовательного гибрида, которые позволяют владельцам быть независимыми от инфраструктуры зарядных станций. Данная технология сочетает в себе преимущества как электромобилей, так и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В автомобилях AITO SERES двигатель внутреннего сгорания функционирует исключительно как генератор электроэнергии, подзаряжая аккумуляторную батарею и, таким образом, увеличивая дальность пробега. Колеса же приводятся в движение исключительно электродвигателем.Благодаря технологии последовательного гибрида AITO SERES M7 достигает пиковую мощность до 439 л.с., и имеет превосходную динамику и значительный (до 1100 км) пробег без подзарядки и дозаправки. При этом налоговая мощность составляет всего 188 л. с. т.к. у электрокаров учитывается максимальная 30-минутная мощность.Эта модель представляет собой впечатляющее сочетание инновационного дизайна, передовых интеллектуальных систем и бескомпромиссного комфорта.Сердцем AITO SERES M7 является операционная система Android, интегрированная в информационно-развлекательную систему автомобиля, которая обеспечивает интуитивно понятное управление всеми функциями, от навигации и мультимедиа до настроек климат-контроля и систем помощи водителю. Автомобиль AITO SERES оснащен русифицированным мультимедийным экраном, поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, а также двумя беспроводными зарядками мощностью 50 Вт. На защите водителя и пассажиров стоят 38 высокотехнологичных систем активной безопасности и помощи водителю.Вторая модель бренда - AITO SERES M5 — это элегантный высокотехнологичный спортивный кроссовер, официальное представленный в России компанией АО «МБ РУС» сочетающий в себе динамику, комфорт и 38 передовых систем помощи водителю. Его гибридная установка обеспечивает запас хода до 1200+ км, а батарея на 40 кВтч позволяет проехать до 160 км без использования ДВС. С мощностью 487 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 4,6 секунды, автомобиль демонстрирует отличную динамику, а благодаря интеллектуальному полному приводу