80% ипотечных заемщиков – молодёжь от 21 до 40 лет





— рассказал заместитель председателя правления ДОМ.РФ Алексей Косяков. «Молодые клиенты всё увереннее ориентируются в банковских продуктах, в том числе связанных с покупкой недвижимости. Средний возраст ипотечного заемщика в сделках этого года составляет 35 лет, меньше на 1 год по сравнению с 2019 годом. Доля кредитов, оформленных молодыми людьми до 40 лет, тогда составляла 74%, при этом чуть чаще занимали клиенты 40-50 лет (21%) и клиенты более старшего возраста – от 50 лет (5%)»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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С начала 2025 года чаще всего ипотеку в Банке ДОМ.РФ оформляли клиенты до 40 лет (80%), из них 18% – до 30 лет, 62% – от 30 до 40 лет. Еще около 20% сделок проведено с заемщиками 40-50 лет. На представителей более старшего поколения (50+) пришлось 2%. Такие данные предоставил банк ДОМ.РФ.В 2019 году среди ипотечников до 30 лет и 30-40 лет доля мужчин составляла 55% и 60%, тогда как в группах 40-50 и 50+ преобладали женщины – 53% и 62%. Сейчас соотношение между мужчинами и женщинами стало более сбалансированным – доля мужчин снизилась среди молодёжи (52% и 58%), а доля женщин – среди более старших возрастных групп (41% и 55%).В среднем преобладают клиенты в браке – до 70%. Большинство имеют одного ребёнка – 75%, с двумя – 11%, многодетных – менее 1%. Еще 13% заёмщиков на момент оформления ипотеки не имеют детей. В 2019 менее 1% заемщиков брали кредит на стадии планирования семьи, при этом была выше доля многодетных ипотечников – почти 5%.Среди трендов последних лет – рост доли кредитов на ИЖС, около 30% сделок в текущем году направлено на строительство частного дома, в 2019 году – менее 1%. По оценкам Аналитического центра ДОМ.РФ, в апреле 2025 г. выдача ипотеки на ИЖС ускорилась: банки предоставили на строительство индивидуального жилья 1,8 тыс. новых кредитов на 10,8 млрд руб. Это вдвое больше по количеству, чем в марте (863 кредита).