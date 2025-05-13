Контрафактные игрушки обнаружили в столице Урала





– рассказали в управлении. «В ходе проверки инспекторы изъяли более 160 китайских игрушек с признаками незаконного перемещения через таможенную границу. Также на экспертизу направили почти 50 наборов конструкторов и гоночных машинок с признаками контрафактности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в одном из местных магазинов обнаружили партию контрафактных игрушек. Хозяйка магазина не смогла предоставить документы на товар.Как рассказали Вечерним ведомостями в пресс-службе Уральского таможенного управления, у индивидуальной предпринимательницы не оказалось документов, подтверждающих легальность происхождения игрушек и законность ввоза в страну. Она пояснила, что товары сама не декларировала, приобрела всё оптом в Екатеринбурге и МосквеСейчас решается вопрос о привлечении владелицы магазина к административной ответственности.Как объяснил начальник екатеринбургской таможни Эдуард Туранов цель таких проверок не только в том, чтобы находить те, кто уходит от платы таможенных платежей, и обеспечивать законность при перемещения товаров участниками внешнеэкономической деятельности, но и в защите потребителя от некачественной импортной продукции, которая может нанести вред здоровью.